Суд арестовал собственника шахты «Листвяжная»

Президента холдинга «СДС», председателя совета директоров компании «СДС-Уголь» и основного собственника «Листвяжной» арестовали до 14 февраля 2022 года.

Собственница шахты «Листвяжная» Михаила Федяева арестовали по уголовному делу об аварии на шахте. Об этом передает РИА Новости .

Президента холдинга «СДС», председателя совета директоров компании «СДС-Уголь» и основного собственника «Листвяжной» арестовали до 14 февраля 2022 года.

Адвокат Федяева намерен обжаловать арест. Защита просила ограничиться домашним арестом.

Федяев не признает вину. Он надеется, что следствие «установит истинные причины всего и, соответственно, кто в чем виноват».

Собственнику шахты грозит до десяти лет тюрьмы.

Также под арестом находится гендиректор «СДС-Угля» Геннадий Алексеев. Кроме того, под стражу заключили технического директора компании Антона Якутов и главного инженера шахты Анатолия Лобанова.

Напомним, 25 ноября на шахте произошел взрыв метана, под землей были 285 человек. Погибли 46 рабочих и пять сотрудников МЧС, пострадали более ста человек.