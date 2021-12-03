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В Рязани в декабре рассмотрят вопрос об увеличении проезда в общественном транспорте
Инциативу изучат депутаты городской думы.

В декабре в Рязанской гордуме запланировали обсуждение вопроса о повышении стоимости проезда в транспорте. Об этом РЗН. инфо сообщил депутат Дмитрий Панкин.

Так, стоимость поездки по безналичной оплате может увеличиться до 24 рублей, при оплате наличными — 25 рублей.

Панкин подчеркнул, что с данным предложением выступило управление транспорта. В беседе он отметил, что 2021 год, «мягко говоря, не совсем удачный для повышения стоимости проезда».