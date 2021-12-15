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Рязанцев начнут штрафовать за отсутствие вакцинации
В ведомстве пояснили какие санкции ждут тех, кто не выполнил предписания.

Рязанцев, подлежащих обязательной вакцинации, будут штрафовать за отсутствие прививки. Об этом сообщили в ответе на запрос РЗН. инфо в управлении Роспотребнадзора по Рязанской области.

В ведомстве пояснили какие санкции ждут тех, кто не выполнил предписания.

«За невыполнение противоэпидемических мероприятий предусмотрено привлечение по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. На должностных лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей», — говорится в документе.

В ведомстве добавили, что на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица накладывается штраф от 50 до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

На юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 90 суток.

Напомним, что 6 декабря в Рязанской области расширили перечень профессий для обязательной вакцинации.