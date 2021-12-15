\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 15
-4°
Чтв, 16
Птн, 17
ЦБ USD 73.85 0.38 16/12
ЦБ EUR 83.24 0.41 16/12
Нал. USD 72.70 / 74.70 09:06
Нал. EUR 82.00 / 84.00 09:06
Новости
Публикации
Рязанский застройщик о формировании городской среды, трендах и судьбе...
В России из-за очередной волны коронавируса снова отмен...
13 декабря 11:49
2 512
Как молодым специалистам построить карьеру в ритейле
Современный ритейл заботится о сотрудниках, дает возмож...
8 декабря 12:49
5 672
Мобильное приложение жителя «Абонент+" уже три месяца работает в Рязан...
За коммунальные услуги в городе и области можно платить...
8 декабря 10:19
6 139
«Росгосстрах» предлагает сервисы, консультации и лечение за границей
Интервью с директором рязанского филиала организации Ир...
7 декабря 12:11
6 315
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Мэр Елена Сорокина проверила уборку снега в Октябрьском районе
Мэр проверила остановку «Электросеть», дворовую территорию у дома № 3 по улице Тимакова и дома № 54 на Касимовском шоссе и другие участки.

Мэр Елена Сорокина проверила уборку снега в Октябрьском районе. Итоги проверки в среду, 15 декабря, она написала на личной странице «Вконтакте».

Елена Сорокина заявила, что губернатор справедливо раскритиковал уборку в спальных районах.

«Ситуацию, конечно же, нужно менять. Сегодня с утра проехала по Октябрьскому району, крупнейшая часть которого — это Дашково-Песочня. Уборка микрорайона осложняется плотной застройкой квартального типа, здесь много межквартальных проездов, магазинов, за прилегающие территории которых отвечают хозяйствующие субъекты», — написала она.

Мэр проверила остановку «Электросеть», дворовую территорию у дома № 3 по улице Тимакова и дома № 54 на Касимовском шоссе. По ее словам, площадки не почищены от снега, а проезд к остановке и вовсе затруднен.

Также Елена Сорокина проверила уборку снега в сквере «Дубовая роща», на которую ранее пожаловались рязанцы.

«Городские службы отреагировали и провели уборку этого участка. Мы должны работать на опережение, а не дожидаться, когда горожане начнут нам писать. Все территории нужно убирать регулярно», — отметила глава горадминистрации.

Кроме того, мэр проверила уборку дворов вблизи домов № 26 и № 21/1 по улице Зубковой. Прямо во время ее визита на территориях работали сотрудники управляющих компаний.

«По итогам объезда могу сказать, что основная проблема остается в уборке дворов. Есть управляющие компании, которые услышали критику Губернатора, вышли и убрали свои участки. Есть те, кому надо потрудиться, чтобы привести дворы в порядок. Наше управление ЖКХ и префекты начали точечно работать с ответственными организациями по каждому двору. В первую очередь отработаем все жалобы, которые поступили от жителей, затем продолжим системный мониторинг дворовых территорий», — заключила Елена Сорокина.