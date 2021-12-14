Николай Любимов раскритиковал уборку дворов от снега в Рязани

Политик поручил Госжилиспекции провести проверку управляющих компаний и ТСЖ.

Николай Любимов раскритиковал уборку дворов от снега в Рязани. Об этом глава региона заявил на заседании правительства во вторник, 14 декабря.

«Я сегодня опять очень недоволен тем, как убирают Рязань от снега. Аналогичного мнения и жители города. От рязанцев поступает много обращений на эту тему. Если центральные улицы посыпают оперативно, то этого не скажешь про спальные районы, особенно про дворы. Улицы начали убирать более-менее нормально… но дальше, от улиц во дворы… это не выдерживает никакой критики», — заявил губернатор.

Политик поручил Госжилиспекции провести проверку управляющих компаний и ТСЖ.

«Эту тему будет рассматривать вновь и вновь, пока не достигнем результата», — заключил Любимов.