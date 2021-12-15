Следователи выдвинули обвинение 62-летнему рязанцу, убившему собутыльника
Трагедия случилась 7 декабря 2021 года в частном доме, расположенном в одном из сел Кораблинского района.
Кораблинский следственный отдел предъявил обвинение 62-летнему местному жителю за убийство знакомого. Об этом в среду, 15 декабря, сообщила пресс-служба регионального СУ
Трагедия случилась 7 декабря 2021 года в частном доме, расположенном в одном из сел Кораблинского района. Там обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал конфликтовать со своим 60-летним знакомым. В ходе ссоры он нанес потерпевшему несколько ударов ножом в область груди. От полученных ранений он скончался на месте.
Мужчина вину признал. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Его заключили под стражу.