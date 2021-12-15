Итоговое заседание по делу экс-мэра Рязани Сергея Карабасова перенесли
Секретарь суда сообщила, что решение по делу пока не составлено. Карабасов и все участники судебного процесса отказались от комментариев.
Итоговое заседание по делу экс-мэра Рязани Сергея Карабасова перенесли. Оно должно было состояться в Советском районном суде в среду, 15 декабря.
Секретарь суда сообщила, что решение по делу пока не составлено. Карабасов и все участники судебного процесса отказались от комментариев.
Ранее экс-мэр Сергей Карабасов, а также бывший начальник управления энергетики и ЖКХ мэрии Игорь Ковалев и директор ООО «Уютный двор 62» Михаил Пузанов выступили в суде с последним словом.