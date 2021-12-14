В России проведут анализ для определения числа переболевших неофициально

Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

В России проведут анализ для определения числа переболевших неофициально. Об этом во вторник, 14 декабря, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова привели РИА Новости .

«Мы не будем сейчас ничего предполагать, потому что нам нужно провести соответствующий анализ», — сказала Голикова.

Она также заявила, что не у всех, кто есть в системе, есть ПЦР-тесты с начала года.

Ранее Голикова заявила, что коронавирусную инфекцию отнесли ко второй группе патогенности.