В России проведут анализ для определения числа переболевших неофициально
Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
В России проведут анализ для определения числа переболевших неофициально. Об этом во вторник, 14 декабря, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова привели
«Мы не будем сейчас ничего предполагать, потому что нам нужно провести соответствующий анализ», — сказала Голикова.
Она также заявила, что не у всех, кто есть в системе, есть ПЦР-тесты с начала года.
Ранее Голикова заявила, что коронавирусную инфекцию отнесли ко второй группе патогенности.