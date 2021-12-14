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COVID-19 отнесли ко второй группе патогенности
Соответствующее заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова.

Коронавирусную инфекцию отнесли ко второй группе патогенности. Соответствующее заявление во вторник, 14 декабря, сделала вице-премьер Татьяна Голикова, пишут РИА Новости.

Она также назвала коронавирусную инфекцию «необычной».

«Ковидная инфекция — инфекция необычная. Она отнесена ко второй группе патогенности, а это значит, что мы имеем дело с инфекцией, которая вызывает большое количество заболеваемости, сильно распространяется и, хуже того, приводит к летальному исходу», — сказала вице-премьер.