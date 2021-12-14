В Роспотребнадзоре заявили о создании тест-системы для выявления штамма «омикрон»

По словам Поповой, система тестируется в ЮАР.

В Роспотребнадзоре заявили о создании тест-системы для выявления штамма «омикрон». Об этом пишет «Интерфакс».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на общем собрании РАН рассказала, что система тестируется в ЮАР.

«И, в общем-то, сегодня уже, так как у нас есть вирус, мы можем тестировать ее в стране», — уточнила Попова.

Ранее сообщалось, что омикрон-штамм коронавируса выявили у россиян, прилетевших из ЮАР.