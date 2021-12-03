У двух россиян, прилетевших из ЮАР, выявили коронавирус
Пассажиры вернулись частным рейсом в ночь на 3 декабря из ЮАР. По прилету они были на карантине, сейчас их госпитализировали.
В России коронавирус выявили у двух пассажиров, вернувшихся частным рейсом из ЮАР. Об этом передает
Пассажиры вернулись частным рейсом в ночь на 3 декабря из ЮАР. По прилету они были на карантине, сейчас их госпитализировали.
Исследуется биологический материал от пассажиров и информация о штаммовой принадлежности коронавируса.
Ранее появилась информация, что в связи с появлением нового штамма коронавируса «омикрон» в ЮАР выросла заболеваемость коронавирусом. Об этом сообщал