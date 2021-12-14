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СК опубликовал видео допроса мужчин, убивших таксиста в Рязанской области
Мужчины полностью признали вину, их заключили под стражу.

СУ СК по Владимирской области опубликовал видео, на котором убийцы таксиста рассказали детали преступления.

17 ноября 2021 года двое жителей Нижегородской области 25 и 33 лет вызвали такси, чтобы доехать до Касимова. Во время поездки у мужчин возникла мысль украсть автомобиль и они попросили таксиста остановиться у леса. Один из злоумышленников привязал 54-летнего жителя Мурома к дереву и не менее 16 раз ударил его ножом. От полученных травм водитель умер на месте. Его убийцы скрылись с места преступления.

Мужчин задержали в начале декабря в Тамбовской и Рязанской областях.

33-летнему нижегородцу предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и пункту, а части 2 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем группой лиц по предварительному сговору»). Его 25-летнему подельнику предъявили обвинение по пункту, а части 2 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем группой лиц по предварительному сговору»).

Мужчины признали свою вину и раскаялись. Их заключили под стражу.