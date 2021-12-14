СК опубликовал видео допроса мужчин, убивших таксиста в Рязанской области

Мужчины полностью признали вину, их заключили под стражу.

СУ СК по Владимирской области опубликовал видео , на котором убийцы таксиста рассказали детали преступления.

17 ноября 2021 года двое жителей Нижегородской области 25 и 33 лет вызвали такси, чтобы доехать до Касимова. Во время поездки у мужчин возникла мысль украсть автомобиль и они попросили таксиста остановиться у леса. Один из злоумышленников привязал 54-летнего жителя Мурома к дереву и не менее 16 раз ударил его ножом. От полученных травм водитель умер на месте. Его убийцы скрылись с места преступления.

Мужчин задержали в начале декабря в Тамбовской и Рязанской областях.

33-летнему нижегородцу предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и пункту, а части 2 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем группой лиц по предварительному сговору»). Его 25-летнему подельнику предъявили обвинение по пункту, а части 2 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем группой лиц по предварительному сговору»).

Мужчины признали свою вину и раскаялись. Их заключили под стражу.