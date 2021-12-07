Двух жителей Нижегородской области арестовали по делу об убийстве таксиста под Рязанью

Двух жителей Нижегородской области обвинили в убийстве таксиста и неправомерном завладении автомобилем, которое произошло в Рязанской области в ноябре. Об этом передает
18 ноября в следственное управление СК РФ по Владимирской области поступило сообщение об исчезновении водителя такси из Мурома. По версии следствия, 17 ноября два жителя Нижегородской области вызвали такси для поездки в Касимов. В лесу они потребовали остановить машину, чтобы угнать ее. Один из обвиняемых вывел водителя в лес, привязал к дереву и ударил ножом не менее 16 раз.
Обвиняемые скрылись. В начале декабре их удалось задержать на территориях Тамбовской и Рязанской областей.
33-летнему нижегородцу предъявили обвинение в убийстве и угоне автомобиля, его 25-летнему приятелю — в угоне.
Мужчины признали вину. Их заключили под стражу.