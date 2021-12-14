Суд прекратил дело о неуплате рязанским предприятием налогов на 19 миллионов рублей

В счет оплаты налогов у предприятия заберут арестованное ранее имущество.

Суд прекратил дело о неуплате рязанским предприятием налогов на 19 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

В 2017 году директор одного из предприятий Рязани, которое занималось куплей-продажей металлоизделий, не заплатил налог на прибыль в размере 19 млн рублей. Он вносил в налоговую декларацию заведомо ложные сведения.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в крупном размере»). Директор предприятия вину не признал и отказался от добровольного возмещения ущерба. Имущество и денежные средства организации и ее руководителя арестовали на сумму неоплаченного долга.

На судебном заседании сторона защиты заявила ходатайство о прекращении уголовного дела с связи с истечением срока давности уголовного преследования. Суд признал доказательства достаточными и прекратил дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 24 УПК РФ.

В счет неоплаченных долгов у организации и руководителя заберут ранее арестованное имущество. Сообщается, что постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.