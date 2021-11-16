Перед судом предстанет руководитель одного из рязанских предприятий за неуплату налогов

За полгода он пытался избежать уплаты НДС с покупки продукции на более 19 миллионов рублей.

Перед судом предстанет руководитель одного из рязанских предприятий за неуплату налогов. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что в период с июля по декабрь 2017 года директор коммерческой организации, которая торговала цветными металлами, оформлял фиктивные сделки о поставке продукции. Соответственно он не выплачивал НДС. За этот период он пытался избежать уплаты НДС за товары более 19 миллионов рублей.

На предприятие наложили арест.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.