Перед судом предстанет руководитель одного из рязанских предприятий за неуплату налогов
За полгода он пытался избежать уплаты НДС с покупки продукции на более 19 миллионов рублей.
Перед судом предстанет руководитель одного из рязанских предприятий за неуплату налогов. Об этом в понедельник, 15 ноября,
Установлено, что в период с июля по декабрь 2017 года директор коммерческой организации, которая торговала цветными металлами, оформлял фиктивные сделки о поставке продукции. Соответственно он не выплачивал НДС. За этот период он пытался избежать уплаты НДС за товары более 19 миллионов рублей.
На предприятие наложили арест.
В настоящее время возбуждено уголовное дело. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.