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Россиянам спрогнозировали срок окончания пандемии с учетом распространения штамма «Омикрон»
Новые сроки назвали с учетом распространения омикрон-штамма.

Россиянам рассказали, когда закончится пандемия. Соответствующий прогноз во вторник, 14 декабря, сделал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в стриме RT «Летучка».

Крючков сообщил, что до появления омикрон-штамма прогноз был другой. Он ожидал, что глобальная ситуация с коронавирусом в России произойдет к концу мая 2022 года. При этом до 2024 года пандемический процесс будет существовать.

Теперь же, с появлением омикрон-штамма, сроки сдвинулись как минимум еще на один сезон.

«Что касается нынешнего прогноза, возможно это еще плюс сезон будет активного процесса в России. Но в любом случае это не десятилетия, это, ну по сути дела, еще пару-тройку лет», — сказал Крючков.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что омикрон-штамм выявили у 16 россиян, вернувшихся из-за рубежа.