Число заражений омикрон-штаммом в России достигло 16

Штамм нашли у 16 россиян из 177 вернувшихся в понедельник, 13 декабря. Они находятся под наблюдением.

У 16 россиян, вернувшихся в Россию, нашли штамм «омикрон». Об этом хаявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости .

Штамм нашли у 16 россиян из 177 вернувшихся в понедельник, 13 декабря. По словам Голиковой, они находятся под наблюдением.

Вице-премьер отметила, что заболеваемость коронавирусом в России за неделю снизилась на 7,3%. Тем не менее, в пяти регионах показатель растет. Также в 24 субъектах выросло число госпитализаций пациентов в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно о двух случаях заражения штаммом «омикрон», завезенных ЮАР. Заболевшие перенесли вирус в легкой форме.