Путин не поддержал идею вводить ограничения на транспорте под Новый год

Путин отметил, что вводить QR-коды перед праздниками не имеет смысла, так как это создаст много проблем для людей.

Президент Владимир Путин выступил против введения ограничений на транспорте под Новый год. Об этом глава государства во вторник, 14 декабря, заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, пишут РИА Новости .

Путин отметил, что вводить QR-коды перед праздниками не имеет смысла, так как это создаст много проблем для людей.

«Сейчас под Новый год, мне кажется, вводить ограничения подобного рода — достаточно сложная история», — сказал он.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем telegram-канале заявил, что Госдума сняла с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте. Он отметил, что люди могут лишь пострадать от «опрометчивых решений» депутатов.