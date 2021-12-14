На пожаре в Касимовском районе погиб хозяин дома и его гость

В доме на две семьи проживала пожилая женщина-инвалид и молодой мужчина, злоупотреблявший алкоголем. Он и его гость погибли.

На пожаре в Касимовском районе погиб хозяин дома и его гость. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Во вторник, 14 декабря, в Давыдове Касимовского района сгорел частный дом. В одной половине дома жила пожилая женщина-инвалид, ее вывели на улицу соседи.

Во второй половине дома жил молодой мужчина. По словам местных жителей, он злоупотреблял спиртным и к нему в гости часто приходил товарищ. Накануне пожара он также пришел в гости к мужчине. Они оба погибли.

Сообщается, что соседку погибшего доставили в больницу. Позже ее переведут в отделение временного проживания Касимовского комплексного центра социального обслуживания населения.