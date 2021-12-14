На пожаре в Касимовском районе погибли два человека

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

На пожаре в Касимовском районе погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пожар произошел во вторник, 14 декабря, в 10:24. В поселке Давыдово Касимовского района загорелся одноэтажный жилой дом, в котором проживали две семьи.

Огонь повредил дом по всей площади, погибли два человека. Личности погибших, причина пожара и ущерб устанавливаются.

На тушение пожара выезжали три пожарных автомобиля и восемь человек личного состава.