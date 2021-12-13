Володин заявил о снятии с думской повестки законопроекта о QR-кодах

По словам политика, подобное решение стало результатом диалога думы с правительством «на основе учета мнений регионов и обращений граждан».

В Госдуме снимут с рассмотрения законопроект о QR-кодах. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в telegram-канале .

По словам политика, подобное решение стало результатом диалога думы с правительством «на основе учета мнений регионов и обращений граждан». «Благодаря обратной связи замечания были услышаны», — отметил Володин.

Спикер Госдумы отметил, что в конце прошлой недели Владимир Путин заявил о недопустимости опрометчивых решений. Президент подчеркнул необходимость изучения готовности транспортной системы для того, чтобы «не ограничить права людей», а также не создавать дополнительных проблем для граждан.

Вопрос снятия законопроекта с повестки обсудят на заседании 13 декабря. Документы, в которых шла речь о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах, внесли в нижнюю палату парламента в середине ноября.

Проект планируют доработать.