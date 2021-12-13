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Минтранс проработает проект о QR-кодах на транспорте
В Минтрансе отметили, что решили проработать «отдельные положения законопроекта в сфере транспорта, предусматривающего внедрение сертификатов о вакцинации».

Минтранс продолжит работу над законопроектом о QR-кодах на транспорте. Об этом передает РБК со ссылкой на источник в ведомстве.

В Минтрансе отметили, что решили проработать «отдельные положения законопроекта в сфере транспорта, предусматривающего внедрение сертификатов о вакцинации».

«По итогам совещаний принято совместное решение о дальнейшей проработке проекта закона», — заявили в ведомстве.

Законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах планировалось рассмотреть16 декабря.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о QR-кодах снимут с рассмотрения.