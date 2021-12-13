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В Рязани задержали женщину-курьера, которой пенсионеры отдали 350 тыс рублей
Женщина оказалась причастна к трем случаям мошенничества. С ее помощью у трех рязанцев похитили 350 тысяч рублей.

В Рязани задержали женщину-курьера, которой пенсионеры отдавали деньги за помощь родственникам, якобы совершившим ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Женщина оказалась причастна к трем случаям мошенничества. С ее помощью у трех рязанцев похитили 350 тысяч рублей.

В полицию обратился 85-летний мужчина. Он рассказал, что попал на уловку мошенников, которые действуют по схеме «Ваш родственник попал в беду». Мужчина отдал девушке-курьеру 100 тысяч рублей. Позже заявления подали рязанки 72 и 68 лет, которые также отдали деньги девушке.

По телефону неизвестные представились сотрудниками силовых структур и сообщили пенсионерам, что их близкий родственник стал виновников ДТП. Чтобы «избежать» уголовного дела, мошенники предлагали через курьера передать наличными крупную сумму.

«Затем к разговору подключался якобы и „сам пострадавший“ и плачущим голосом просил помочь ему, чтобы он не сел в тюрьму. Пожилые граждане, надеясь на помощь „курьеров“, передавали женщине деньги», — рассказали в полиции.

В сообщении отметили, что потерпевшие не догадались позвонить родственникам и отдали деньги. Через некоторое время они поняли, что стали жертвами мошенников.

Полиция установила личность женщины, ее задержали. Курьером оказалась 35-летняя жительница Рязани. В общей сложности она получила от пенсионеров 350 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК Р. Ф. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.