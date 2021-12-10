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В Рязани пенсионерка отдала 250 тысяч мошенникам за «спасение племянника»
Женщина рассказала, что ей на домашний телефон позвонил неизвестный и представился ее племянником. Он рассказал, что его остановили сотрудники ДПС, попросили пройти алкосвидетельствование, которое он не прошел.

В Рязани пенсионерка лишилась 250 тысяч рублей из-за мошенников. Сюжет об этом выпустила ГТРК «Ока».

Женщина рассказала, что ей на домашний телефон позвонил неизвестный и представился ее племянником. Он рассказал, что его остановили сотрудники ДПС, попросили пройти алкосвидетельствование, которое он не прошел. Чтобы избежать дальнейших проблем с законом, сотрудники предложили откупиться за 250 тысяч рублей.

После этого племянник передал телефон сотруднику ДПС.

«Как будто со мной старший Борис Александрович разговаривает и говорит: «Ну что, будем лишать его или как?». Мол: «Где живете?». Я говорю: «Ну, где-то на Шлаковом». «О, тогда, мол, соседка, давай». Ну, и предложил деньги. Говорит: «Вы никому не говорите, приедет моя жена, отдадите и все», — рассказала пострадавшая.

После того, как женщина передала деньги, она поняла, что попалась на уловку мошенников. Женщина обратилась в полицию, там составили фоторобот женщины. По нему удалось задержать 35-летнюю рязанку.

На допросе подельница призналась, что через сайт «Авито» устроилась на работу курьером. Неизвестный человек лишь звонил и говорил, куда ехать. По указанным адресам она забирала деньги у пенсионерок.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 часть 2 УК РФ «Мошенничество». Рязанке грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет.