В Рязани разыскивают очевидцев смертельного ДТП, в котором погибла пенсионерка

61-летний местный житель на Ford Focus сбил 78-летнюю рязанку. Она пересекала дорогу не по «зебре». Женщина скончалась от полученных травм.

В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП, произошедшего в 23 июля 2021 года в Рязани у дома № 59 строение 177 на улице Рязанской. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

61-летний местный житель на Ford Focus сбил 78-летнюю рязанку. Она пересекала дорогу не по «зебре». Женщина скончалась от полученных травм.

Всех, кому известно об аварии, попросили обращаться по номеру телефона 8 (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.