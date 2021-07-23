В Рязани сбили 78-летнюю женщину
ДТП произошло примерно в 6:00 напротив дома № 59 стр. 177. 61-летний рязанец на Ford Focus ехал по улице Рязанской со стороны трассы М5 в направлении Куйбышевского шоссе. Водитель сбил 78-летнюю женщину, перебегавшую проезжую часть не по «зебре».
Утром в пятницу, 23 июля, в Рязани сбили пешехода на улице Рязанской. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло примерно в 6:00 напротив дома № 59 стр. 177. 61-летний рязанец на Ford Focus ехал по улице Рязанской со стороны трассы М5 в направлении Куйбышевского шоссе. Водитель сбил 78-летнюю женщину, перебегавшую проезжую часть не по «зебре».
Женщину госпитализировали. Проводится проверка.