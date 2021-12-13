В России разработали план реагирования в случае распространения омикрон-штамма

Об этом в понедельник, 13 декабря, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

В России разработали план реагирования в случае распространения омикрон-штамма. Об этом в понедельник, 13 декабря, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова привели РИА Новости .

Голикова сообщила, что дополнительный план реагирования правительство уже разработало.

«Сейчас по поручению президента страны мы разработали дополнительный план реагирования в случае распространения „омикрона“, и его направили на соответствующий доклад», — сказала она.

Ранее стало известно, что в стране омикрон-штамм обнаружили у 16 россиян, которые вернулись из-за рубежа.