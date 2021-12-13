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Рязанка, которую мать чуть не сожгла в бане, появилась на федеральном канале
Выпуск программы «Мужское и женское» вышел на федеральном канале.

В понедельник, 13 декабря, в эфир «Мужское и женское» вышел выпуск про рязанку, которую мать чуть не сожгла в бане.

35-летняя Олеся Бигунова рассказала о том, как год назад ее мать в состоянии алкогольного опьянения попыталась сжечь ее вместе с другом. 62-летняя женщина взяла канистру с бензином, облила деревянную баню и подожгла. Рязанке с ее другом удалось спастись благодаря помощи соседа.

После этого мать рязанки посадили в тюрьму на пять лет.

По словам Бигуновой, поступок матери она простила и заявление в полицию на нее писать не стала.

В эфире также появились сестры Олеси. Как только они зашли в студию — накинулись на родственницу с пощечинами. Также они обвинили рязанку в том, что она посадила мать в тюрьму и травила своего мужа, пока он не умер.

В конце передачи полиграф показал, что рязанка не добивалась смерти супруга.