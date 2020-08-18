В Рязанской области мать попыталась заживо сжечь в бане дочь с любовником

Ее дочь с любовником спаслись через окно.

В Шацком районе 62-летняя пенсионерка попыталась заживо сжечь в бане 35-летнюю дочь с любовником. Об этом передает Life .

Издание сообщило, что пенсионерка была против романа дочери с 23-летним мужчиной, поскольку у дочери есть дове детей и муж. В один из дней «влюбленная пара уединилась в бане» и пожилая женщина решила заблокировать дверь бани, облила постройку бензином и подожгла.

Ее дочь с любовником спаслись через окно.

«Женщина порезала руку о разбитое стекло — к счастью, это единственная травма во время инцидента. А пожар в итоге потушил бдительный сосед, который, увидев пламя, прибежал на помощь», — говорится в сообщении.

В отношении пенсионерки возбудили уголовное дело о покушении на убийство.