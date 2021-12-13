Полиция ищет очевидцев ДТП на Московском шоссе, где мотоциклист сбил пешехода

Авария случилась 16 августа на 182-м километре автодороги М5 «Урал».

Рязанская полиция ищет очевидцев ДТП на Московском шоссе. Информация об этом в понедельник, 13 декабря, появилась на сайте регионального УМВД.

Авария случилась 16 августа на 182-м километре автодороги М5 «Урал». Там 45-летний рязанец на Harley-Davidson сбил 51-летнего местного жителя. По предварительной информации, он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеход получил травмы. Ему потребовалась медицинская помощь.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по данным фактам ДТП, просьба обращаться по телефону (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, д. 12 корпус 1.