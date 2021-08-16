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На Московском шоссе мотоциклист сбил пешехода
51-летнего пешехода доставили в медицинское учреждение. Проводится проверка.

На Московском шоссе мотоциклист сбил пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в понедельник, 16 августа, в 13:10 на 181-м километре автодороги М5 «Урал». 45-летний рязанец на мотоцикле Harley-Davidson сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 51-летнего пешехода. Его доставили в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства аварии уточняются.