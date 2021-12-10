В России вакцинация подростков начнется до конца года

Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

В России вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет от COVID-19 начнется до конца 2021 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу минздрава Михаила Мурашко.

«До конца года первую вакцинацию проведем [среди подростков] по всей России», — ответил политик на вопрос журналистов во время визита в Пермь.

Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину «Спутник М» 24 ноября. Она предназначена для профилактики коронавируса у подростков от 12 до 17 лет включительно. Как сообщал помощник главы минздрава Алексей Кузнецов, прививку будут делать на добровольной основе и в случае согласия родителей или законных представителей.

Ранее Мурашко сообщал, что до конца года в гражданский оборот планируют выпустить около 150 тысяч доз вакцины «Спутник M».