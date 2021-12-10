В Госдуме рассказали о планах внести законопроект об опасном вождении. Об этом в пятницу, 10 декабря,
По его словам, законопроект об ужесточении наказания для лихачей внесут в следующем году. Сначала его планируют обсудить с экспертами и представителями правоохранительных органов.
«Это будет обсуждаться на экспертных площадках, которые утверждены в „Единой России“, на координационном совете и на экспертном совете, после чего мы уже выйдем на внесение. Будем на наших площадках обсуждать инициативы с приглашенными экспертами, общественниками и представителями правоохранительных органов», — сообщил Шхагошев.
Он также рассказал, что в законопроекте планируют предусмотреть меру домашнего ареста для авто, если за месяц сумма штрафов составит более 150 тысяч рублей.
«Если человек в течение месяца накопил штрафов на 150 тысяч, то домашний арест машины на три месяца», — отметил политик.
Далее, если нарушитель продолжит ездить на автомобиле в этот период, транспортное средство отправят на стоянку еще на три месяца. Если нарушения продолжатся — автомобиль конфискуют.
Ранее в Госдуме сообщили, что за опасное вождение планировалось лишь штрафовать.