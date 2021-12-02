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В России могут ужесточить наказание за опасное вождение
Законопроект подготовили депутаты Госдумы.

Депутаты Госдумы разработали законопроект, по которому автомобилистов будут штрафовать за опасное вождение. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщил портал Life.

«Опасное вождение, то есть совершение водителем в течение относительно короткого периода времени совокупности различных противоправных действий, может совершаться только умышленно, то есть при осознании противоправного характера своих действий, предвидении их вредных последствий», — отметил председатель комитета госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По данным из пояснительной записки к документу, законопроект установит штраф за агрессивное вождение в размере пяти тысяч рублей. За повторное нарушение автомобилистам предстоит заплатить от пяти до десяти тысяч рублей. Также рецидивистам грозит лишение прав на срок до года. Условием для привлечения к ответственности станет фото- или видеофиксация нарушения.

Для получения официального отзыва парламентарии направят документ в Правительство. После этого его внесут на рассмотрение Госдумы.