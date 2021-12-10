Умер отец бывшего мэра Рязани Сергея Карабасова

Профессору и бывшему ректору НИТУ «МИСиС» было 82 года.

Умер профессор Юрий Карабасов. Об этом сообщила пресс-служба НИТУ «МИСиС», который ученый возглавлял с 1992 по 2007 годы.

Профессора не стало во вторник, 7 декабря. Ему было 82 года.

С 2007 по 2017 годы Юрий Карабасов был президентом вуза. В 2007 году его избрали депутатом Государственной думы V созыва. Он был заместителем комитета по образованию.

«Память о Юрии Сергеевиче — талантливом руководителе, выдающемся ученом, прекрасном человеке и мудром Учителе навсегда останется в наших сердцах», — написали в некрологе.

Профессор — отец бывшего исполняющего обязанности главы администрации Рязани Сергея Карабасова. На протяжении двух с половиной лет политик находится под следствием. 30 ноября экс-мэр Рязани выступил с последним словом.

Фото: НИТУ «МИСиС»