Следователи объявили в розыск пропавшего в октябре рязанца с татуировкой на веке

Следователи объявили в розыск пропавшего в октябре рязанца Владимира Кокина. Информация об этом в пятницу, 10 декабря, появилась
6 октября 2021 года Владимир Кокин вышел из своего дома в деревне Шишкино Рыбновского района. На сегодняшний день его местоположение неизвестно.
Мужчина ростом 175 сантиметров имеет худощавое телосложение, короткие светло-русые волосы, отсутствуют все зубы, кроме передних двух резцов. Из особых примет — татуировка на левом веке «они не спят». В день пропажи предположительно был одет в спортивную синюю куртку, черные утепленные спортивные брюки, черные кроссовки и бейсболку защитного цвета.
Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просьба звонить по телефону:
Ранее о пропаже мужчины сообщали волонтеры.