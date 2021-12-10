Следователи объявили в розыск пропавшего в октябре рязанца с татуировкой на веке

6 октября 2021 года Владимир Кокин вышел из своего дома в деревне Шишкино Рыбновского района. На сегодняшний день его местоположение неизвестно.

Следователи объявили в розыск пропавшего в октябре рязанца Владимира Кокина. Информация об этом в пятницу, 10 декабря, появилась на сайте регионального СУ С. К. России .

6 октября 2021 года Владимир Кокин вышел из своего дома в деревне Шишкино Рыбновского района. На сегодняшний день его местоположение неизвестно.

Мужчина ростом 175 сантиметров имеет худощавое телосложение, короткие светло-русые волосы, отсутствуют все зубы, кроме передних двух резцов. Из особых примет — татуировка на левом веке «они не спят». В день пропажи предположительно был одет в спортивную синюю куртку, черные утепленные спортивные брюки, черные кроссовки и бейсболку защитного цвета.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просьба звонить по телефону: 8 (4912) 37-36-97 (Рязанский МСО СУ С. К. России по Рязанской области) или 02 (112).

Ранее о пропаже мужчины сообщали волонтеры.