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В Рязанской области пропал мужчина с татуировкой на веке
В Рыбном пропал 58-летний Кокин Владимир Владимирович. С 6 октября его местонахождение неизвестно. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Мещера».

В Рыбном пропал 58-летний Кокин Владимир Владимирович. С 6 октября его местонахождение неизвестно. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Мещера».

На вид мужчине 60-65 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, короткие, зубы отсутствуют, кроме передних двух резцов. На левом веке татуировка «Они не спят».

На нем были: легкая спортивная куртка синяя, черные утепленные спортивные штаны, черные кроссовки, бейсболка защитного цвета.

Любую информацию о местонахождении пропавшего просят сообщать по телефонам: дежурный отряда +7 (4912)51-21-71, полиция 112.