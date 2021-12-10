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Казанскому стрелку Ильназу Галявиеву предъявили окончательное обвинение
Представитель СК отметила, что причиной трагических событий стало стремление Галявиева подражать представителям деструктивных субкультур.

Казанскому стрелку Ильназу Галявиеву предъявили окончательное обвинение. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на официального представителя С. К. Светлану Петренко.

Галявиева обвиняют по четырем статьям: часть 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»), часть 1 статьи 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ»), часть 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение взрывчатых веществ»), часть 2 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

Светлана Петренко добавила, что причиной трагических событий, согласно материалам дела, стало стремление Галявиева подражать представителям деструктивных субкультур.

Ранее его признали вменяемым.

Напомним, 11 мая Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175 в Казани. Девять человек погибли, еще 21 получил раны.