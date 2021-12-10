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Гражданская жена Сергея Глазова назвала причину стрельбы в МФЦ «Рязанский»
По ее мнению, стрельба произошла из-за психической неустойчивости ее бывшего сожителя.

Гражданская жена Сергея Глазова назвала причину стрельбы в столичном МФЦ. Об этом женщина рассказала журналистам МК.

По ее мнению, стрельба произошла из-за психической неустойчивости ее бывшего сожителя. Она призналась, что странное поведение стала замечать после возвращения Глазова из «командировки в Малайзию». Однако, как считает она, предпосылок к стрельбе не было.

«Мое видение такое: все, что копилось, очень повлияло на его психику, и все сдерживаемое вырвалось наружу. Я знаю, что происходит с психикой и как это выливается, в какие моменты выливается, если, скажем так, не снять крышку с кипящего котла», — подчеркнула женщина.

Она также рассказала журналистам, что у Глазова ранее был интерес к оружию — при себе он всегда носил нож, но другого оружия при нем никогда не было.

Собеседница издания также уточнила, что у Глазова «был интерес к оружию».

«Но он хотел приобрести травматику», — заключила бывшая гражданская жена.

Напомним, стрельба в многофункциональном центре «Рязанский» в Москве произошла днем 7 декабря. Погибли два человека — администратор и охранник — уроженец Рязанской области, еще четверо, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения. Ранее стало известно, что Глазов останется в СИЗО до февраля.

Фото telegram-канала Shot