В Рязани заделали выбоину на мосту через Оку

Ранее местные жители пожаловались на аварийное состояние моста. Они рассказали, что на стыках швов появились ямы, в которых «оголилась арматура».

В Рязани заделали выбоину на мосту через Оку. Об этом в среду, 1 декабря, сообщил региональный минтранс на личной странице губернатора Николая Любимова.

Как отметили в ведомстве, выбоину ликвидировали накануне во вторник, 30 ноября.

«Также в Арбитражном суде Рязанской области продолжаются разбирательства в отношении подрядной организации, которая в 2018 году некачественно выполнила на Солотчинском мосту ремонтные работы. Приемка данных работ не произведена. Приносим извинения за неудобства и просим соблюдать безопасный скоростной режим», — говорится в сообщении.

Ранее местные жители пожаловались на аварийное состояние моста. Они рассказали, что на стыках швов появились ямы, в которых «оголилась арматура».