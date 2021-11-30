Рязанцы рассказали об аварийном состоянии моста через Оку

Отмечается, что на стыках швов появились ямы, в которых «оголилась арматура».

Рязанцы рассказали об аварийном состоянии моста через Оку. Соответствующие кадры разместили в соцсетях.

Отмечается, что на стыках швов появились ямы, в которых «оголилась арматура».

«Удар такой, что искры из глаз, и объехать ни с какой стороны нельзя», — отметили рязанцы.

По их словам, наличие ям создает аварийные ситуации и дополнительные неудобства тысячам водителей. Комментаторы предупредили, что вероятность пробить колеса на мосту стала еще выше.

Некоторые пользователи выразили мнение, что мосту скоро вновь потребуется капремонт, который затянется на длительный срок.

Напомним, реконструкция моста завершилась в 2018 году, однако минтранс работы у подрядчика не принял. Судебные разбирательства властей с фирмой, которая ремонтировала мост, до сих пор продолжаются.