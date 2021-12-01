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В Минздраве утвердили новый порядок выдачи медсправок водителям
Известно, что новый приказ вступит в силу с 1 марта 2022 года. В ведомстве подчеркнули, что такие нормы вводят, чтобы заранее выявить у водителей факт употребления психоактивных веществ.

Минздрав утвердил новый порядок выдачи медицинских справок автовладельцам. Соответствующий документ в среду, 1 декабря, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств); порядок выдачи медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами», — говорится в документе.

Известно, что новый приказ вступит в силу с 1 марта 2022 года. В ведомстве подчеркнули, что такие нормы вводят, чтобы заранее выявить у водителей факт употребления психоактивных веществ.

Ранее в СМИ писали, что новый порядок предусматривает увеличение объема медицинских обследований для ряда категорий водителей. Теперь автолюбителям, которых лишили удостоверения за езду в пьяном виде или отказ от медицинского освидетельствования, нужно будет сдавать анализы крови и мочи.