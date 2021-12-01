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С 1 марта водительские медсправки будут выдавать по новым правилам
Для получения медсправки водителям, лишенным «прав» за нетрезвое управление автомобилем, а также отказ от медосвидетельствования, придется сдавать анализы крови и мочи.

С 1 марта 2022 года в России изменится порядок выдачи медицинских справок. Об этом пишет «Российская газета».

Для получения медсправки водителям, лишенным «прав» за нетрезвое управление автомобилем, а также отказ от медосвидетельствования, придется сдавать анализы крови и мочи. Также анализы необходимо будет сдать тем, кого «поймали» на нетрезвом вождении, чтобы зафиксировать признаки алкоголизма или наркомании.

Тем, кому нужна справка из-за окончания срока действия «прав», их утраты, а также кандидатам в водители, анализы сдавать не нужно.

Ранее процедуру необходимо было пройти всем, кто обратился за справкой.