С 1 марта водительские медсправки будут выдавать по новым правилам

Для получения медсправки водителям, лишенным «прав» за нетрезвое управление автомобилем, а также отказ от медосвидетельствования, придется сдавать анализы крови и мочи.

С 1 марта 2022 года в России изменится порядок выдачи медицинских справок. Об этом пишет « Российская газета ».

Для получения медсправки водителям, лишенным «прав» за нетрезвое управление автомобилем, а также отказ от медосвидетельствования, придется сдавать анализы крови и мочи. Также анализы необходимо будет сдать тем, кого «поймали» на нетрезвом вождении, чтобы зафиксировать признаки алкоголизма или наркомании.

Тем, кому нужна справка из-за окончания срока действия «прав», их утраты, а также кандидатам в водители, анализы сдавать не нужно.

Ранее процедуру необходимо было пройти всем, кто обратился за справкой.