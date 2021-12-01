Шойгу представил два дня отдыха личному составу Вооруженных сил России

Министр обороны подписал соответствующий приказ.

Министр обороны Сергей Шойгу предоставил личному составу российских Вооруженных сил дни отдыха 29 и 30 декабря. Об этом он сообщил на селекторном совещании в среду, 1 декабря, пишет « Интерфакс ».

«Прежде чем перейдем к заслушиванию докладов, хочу сказать, что мной подписан приказ о предоставлении личному составу Вооружённых сил дней отдыха 29 и 30 декабря. Взамен поработаем 18 и 25 декабря», — заявил министр. При этом он потребовал «обеспечить необходимый уровень боевой готовности, поддержание правопорядка и воинской дисциплины в войсках».

Ранее сообщалось, что россияне в новогодние праздники отдохнут с 31 декабря по 9 января.