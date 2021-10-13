Россиянам рассказали о количестве выходных в ноябре

Также рассказали, сколько дней будут длиться новогодние каникулы.

В ноябре у россиян будет четыре нерабочих дня. Это связано с празднованием Дня народного единства, пишет РБК .

Согласно этому, в ноябре будет трехдневная рабочая неделя — с 1 по 3 ноября. С 4 по 7 ноября россияне будут отдыхать.

Сам День народного единства отмечается 4 ноября, а пятое число тоже стало нерабочим, так как правительство перенесло выходной с субботы, 2 января.

Напомним, что в сентябре правительство утвердило производственный календарь на следующий год. Согласно этому, в новогодние праздники россияне будут отдыхать с 31 декабря по 9 января, а выходные дни 1 и 2 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, будут перенесены на 3 и 10 мая.