Рязанская полиция ищет очевидцев прошлогоднего ДТП с участием скорой

Авария случилась 7 декабря 2020 года примерно в 15:45 напротив дома № 67 по улице Введенской.

Рязанская полиция ищет очевидцев прошлогоднего ДТП с участием скорой. Об этом в среду, 1 декабря, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Напомним, авария случилась 7 декабря 2020 года примерно в 15:45 напротив дома № 67 по улице Введенской. По предварительной информации, мусоровоз двигался по улице Радищева. Автомобиль скорой помощи ехал по Введенской — главной улице. После удара скорая по инерции опрокинулась.

Пострадал 30-летний водитель скорой. Его с травмами доставили в медучреждение.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, обращаться по телефону (4912)44-46-08 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12 корпус 1.