В полиции рассказали подробности ДТП с участием скорой
Столкновение мусоровоза и автомобиля скорой помощи произошло на перекрестке улиц Введенской и Радищева 7 декабря в 15:40. В результате ДТП водитель скорой получил травмы.
В аварии пострадал водитель скорой, пострадавшему оказали помощь медики, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УГИБДД.
По предварительной информации, мусоровоз двигался по улице Радищева. Автомобиль скорой помощи ехал по Введенской — главной улице. После удара скорая по инерции опрокинулась.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, столкновение мусоровоза и автомобиля скорой помощи произошло на перекрестке улиц Введенской и Радищева 7 декабря в 15:40.