Иркутский суд вынес приговор 16-летней девушке, зарезавшей школьника

Трагедия случилась в июле 2021 года в Братске.

В Иркутске вынесли приговор 16-летней девушке. Об этом в среду, 1 декабря, сообщил telegram-канал «Плохие Новости».

Судья не стал сажать девушку в тюрьму. Ей назначили принудительное лечение. Решение приняли исходя из того, что подросток долгое время состояла на учете в наркологическом диспансере из-за алкоголизма и в психоневрологическом диспансере как подросток, страдающий вспышками неконтролируемой агрессии.

Напомним, трагедия случилась в июле 2021 года в Братске. 14-летний школьник гулял в компании друзей у Драматического театра. В этот момент к нему подошла 16-летняя девочка. Они остановились поговорить, однако позже разговор перерос в конфликт. Подросток ударила школьника ножом, после чего поспешила скрыться с места происшествия. Мальчик позже скончался в больнице.