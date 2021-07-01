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В Иркутской области подросток зарезала школьника
Между 16-летней девочкой и 14-летним мальчиком произошел конфликт, которая переросла в поножовщину. Школьник погиб.

В Иркутской области подросток зарезала школьника. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на региональный следком.

Трагедия произошла в Братске. 14-летний школьник гулял в компании друзей у Драматического театра. В этот момент к нему подошла 16-летняя девочка. Они остановились поговорить, однако позже разговор перерос в конфликт. Подросток ударила школьника ножом, после чего поспешила скрыться с места происшествия.

Злоумышленницу быстро нашли и задержали. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Известно, что напавшая состоит на учете в подразделении полиции по делам несовершеннолетних, ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу.