Депутат Госдумы призвал Голикову уменьшить цену ПЦР-теста на COVID-19

По словам Сергея Леонова, себестоимость исследования — не более 500 рублей.

Депутат Государственной думы Сергей Леонов попросил вице-премьера Татьяну Голикову установить максимальную цену ПЦР-теста на COVID-19 в размере не более одной тысячи рублей. Об этом в среду, 1 декабря, сообщило РИА Новости .

«Учитывая высокую социальную значимость и объективную необходимость увеличения количества тестирований, прошу вас рассмотреть возможность государственного регулирования цен на услугу по диагностике коронавирусной инфекции методом ПЦР. Предлагаю установить максимальную стоимость одного лабораторного исследования для граждан не более одной тысячи рублей», — говорится в письме зампреда думского комитета по охране здоровья.

Депутат подчеркнул, что на данный момент цена анализа методом ПЦР в коммерческих лабораториях составляет от 1,5 до 3,5 тысячи рублей (в зависимости от времени изготовления и места сдачи). При этом отмечается, что себестоимость теста — не более 500 рублей.

Леонов обратил внимание на то, что предъявление отрицательного ПЦР-исследования необходимо при выезде в другие страны или возвращении в Россию. Также нередко работодатели требуют его проходить при приеме на работу или после выхода из отпуска. Кроме этого, без ПЦР-теста нельзя посещать разные учреждения или массовые мероприятия в разных субъектах страны.

Отмечается, что при появлении симптомов COVID-19 россияне сами сдают тесты в коммерческих лабораториях, поскольку в ряде регионов приходится долго ждать результатов исследований при обращении за медицинской помощью. Напомним, на эту проблему обращал внимание губернатор Рязанской области Николай Любимов.